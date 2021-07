Grausamer Kriegsverbrecher gibt sich geläutert

Ist überzeugt: „Gott hat mir Gräueltaten vergeben“

Er sei heute ein ganz anderer Mensch, sagt seine Frau, mit der er drei Kinder adoptiert hat. Seit Jahren sucht er auch seine Opfer und deren Angehörige auf. Das sei sehr hart. Doch Blahyi ist überzeugt, dass Gott ihm seine Gräueltaten vergeben und er in den Himmel kommen wird. „So steht es in der Bibel. Wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet.“