Schwimmerin sagt für ​Tokio ab, weil Mutter fehlt

„Es ist unglaublich schwierig für mich“

„Was ist, wenn es mitten in der Nacht einen Notfall gibt? Was, wenn wir schnell von einem Ort zum anderen gebracht werden müssen? Masken und Abstandsregelungen haben es unglaublich schwierig für mich gemacht, herauszufinden, was andere Menschen tun oder sagen“, so die 26-jährige Schwimmerin, die wegen eines Gendefekts gehörlos und blind ist zu „USA Today“. „Wenn ich niemanden habe, dem ich vertrauen kann, wie kann ich dann darauf vertrauen, dass es für mich sicher ist?“