Elektronikteile-Engpass: Parkflächen bei MAN knapp

Der Elektronikteile-Engpass bringt nicht nur die Automobilindustrie gewaltig ins Straucheln, auch die Lkw-Hersteller leiden. Sichtbar wird das am Gelände von MAN in Steyr: Dort werden die Abstellflächen am Werksareal immer voller, da die Fahrzeuge, die nicht fertiggestellt werden können, geparkt werden.