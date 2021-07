US-Betreuerin sorgt mit Nazi-Vergleich für Eklat

Das Olympische Komitee der USA (USOPC) hat einen Beitrag einer Betreuerin der US-Ringerinnen in den sozialen Medien zu Corona-Schutzmaßnahmen bei den Olympischen Spielen in Tokio verurteilt. Die Chiropraktikerin hatte die Maßnahmen mit Zuständen in Nazi-Deutschland verglichen. Der Beitrag sei „völlig unvereinbar mit unseren Werten, und wir haben ihr dies klar gemacht, sobald wir davon Kenntnis erlangt haben“, erklärte das USOPC gegenüber der Nachrichtenagentur AP.