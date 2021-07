Happy End für gestohlenen Maine-Coon-Kater „Milo“

Die Geschichte vom gestohlenen Maine-Coon-Kater „Milo“, der - wie berichtet - in der Nacht von 8. auf 9. Juli aus seinem Freigehege in Klagenfurt-Feschnig gestohlen worden war, hat ganz Kärnten bewegt. Jetzt gibt es ein Happy End. „Milo“ saß in der Nacht auf Mittwoch plötzlich wieder im Garten. Der Dieb hat ihn wieder zurückgegeben. Die Geschichte von der Krankheit hat zum Glück gewirkt.