Kalt erwischt: So überrumpelte Sparta früh Rapid!

Was war passiert? Obwohl eigentlich alles für ein Fußball-Fest in Grün und Weiß angerichtet war, mehr als 18.000 mehrheitlich Rapid zugeneigte Fans im Allianz-Stadion Stimmung machten und Coach Dietmar Kühbauer aus dem Vollen schöpfen konnte, starteten Maxi Hofmann und Co. relativ nervös ins Match.