Norwegen: Große Mengen Waffen sichergestellt

In Norwegen sind drei Männer festgenommen und eine große Menge an Waffen beschlagnahmt worden. Wie der Rundfunksender NRK am Dienstag unter Verweis auf die Polizei und den Geheimdienst PST berichtete, gehen die Ermittler in dem Fall davon aus, dass die Sache Verbindungen ins rechtsextreme Milieu hat.