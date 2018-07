Korallenbleichen ab 2034 alle 2 Jahre befürchtet

Großflächige Bleichen 2016 und 2017

In den Jahren 2016 und 2017 kam es am 2300 Kilometer langen Great Barrier Reef erstmals in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zu großflächigen Bleichen, bei denen 30 Prozent der Korallen verendeten. In einigen Regionen betrug die Sterblichkeit bis zu 75 Prozent.