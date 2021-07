Knödel & Tiramisu: Ein Traum in Marille!

Schokoladensauce-Zutaten: 100g Wasser, 100g Zucker, 100g Zartbitter Kuvertüre. Zubereitung: Das Wasser mit Zucker aufkochen und die Kuvertüre darin auflösen. Apart zu den Knödeln servieren. Prickelnde Marille: 2 Marillen, 1 Sodakapsel, Marillenschnaps. Zubereitung: Marillen in kleine Würfel schneiden und mit etwas Marillenschnaps in die „Isi Flasche“ füllen. Fest zuschrauben und mit 1 Sodapatrone versetzen. Am besten über Nacht kühlen und erst am nächsten Tag öffnen/verbrauchen.