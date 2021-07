Kindesmissbrauch? Premier-League-Spieler verhaftet

Am Freitag wurde der Fußballer von der Polizei verhaftet und ist gegen Kaution wieder auf freiem Fuß. „Beamte haben am Freitag, den 16. Juli 2021, einen 31-jährigen Mann wegen des Verdachts von Sexualdelikten an Kindern verhaftet“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.