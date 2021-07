Innenministerium will Betretungsverbote prüfen

Hanke hatte vorgeschlagen, über Betretungsverbote im öffentlichen Raum, wie z.B. am Donaukanal oder am Praterstern, nachzudenken. Das rot-pinke Wien ist sich dazu einig: „Bürgermeister Michael Ludwig steht der Diskussion offen gegenüber“, teilt das Rathausbüro mit. Auch der Koalitionspartner ist bereit, das „Schweizer Modell“ zu diskutieren, bekräftigt Jörg Konrad, Sicherheitssprecher der Neos Wien: „Bei Personen, die sich nicht an unsere Gesetze halten und straffällig geworden sind, ist über zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen nachzudenken“, so Konrad.