Kühbauer: „Mit 2 guten Spielen ist Sparta machbar“

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer erwartet für das erste Champions-League-Quali-Duell mit Sparta Prag am Dienstag (20.30 Uhr) in Wien ein „enges, schwieriges Spiel“ gegen einen „renommierten Gegner“. Bei einem Pressetermin am Montag betonte der 50-Jährige aber auch seinen Optimismus. „Wir brauchen gute 90 Minuten hier wie auch in Prag. Mit zwei guten Spielen ist es machbar. Dann wäre es eine wunderbare Geschichte.“