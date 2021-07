Ägypten: Galeere in versunkener Stadt entdeckt

Versunkene Stadt liegt in zehn Metern Tiefe

Die antike Stadt Heraklion liegt in etwa zehn Meter Tiefe in der Bucht Abu Kir östlich vom heutigen Alexandria. Vermutlich versank sie, weil sich der Boden in Folge von Erdbeben nachgab. Der französische Unterwasser-Archäologe und IEASM-Gründer Franck Goddio forscht seit rund 30 Jahren in der Gegend.