Hochwasser, Muren: Über 530 Einsätze in ganz Tirol

Nach den heftigen Regenfällen und dem darauffolgenden Hochwasser insbesondere in der Stadt Kufstein und zahlreichen Muren in ganz Tirol scheint sich die Lage langsam zu entspannen, wie der Hydrographische Dienst des Landes am Sonntagnachmittag informierte. Die vielen Helfer sind nach wie vor im Dauereinsatz. Seit Samstagabend gab es in Tirol weit mehr als 500 Einätze!