Wie Autofahrer Unwettern mit Hagel entkommen

Während Westösterreich am Wochenende stark von der Unwetterfront getroffen wurde (siehe Seiten 10/11), kam es in Kärnten nur vereinzelt zu Gewittern. Da immer mehr Autofahrer bei plötzlichen Hagelschauern in Panik geraten, informiert der ÖAMTC über das richtige Verhalten: So kann man sein Fahrzeug unterwegs schützen, ohne dabei sich und andere zu gefährden!