Minister erkrankt: Johnson geht doch in Quarantäne

Der britische Premierminister Boris Johnson will nach Kontakt mit seinem an Covid-19 erkrankten Gesundheitsminister Sajid Javid doch in Selbstisolation gehen. Das teilte der Regierungssitz Downing Street am Sonntag mit - nur Stunden nachdem ein Sprecher das Gegenteil verkündet hatte. Zuerst hatte es geheißen, Johnson würde an einem Pilotprojekt teilnehmen und daher statt der Selbstisolation tägliche Tests absolvieren - Das hatte für heftige Kritik an einer „exklusiven Regel“ gesorgt.