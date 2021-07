Milwaukee Bucks führen in NBA-Finals mit 3:2

Die Milwaukee Bucks haben das dritte NBA-Finalspiel gegen die Phoenix Suns in Serie gewonnen und sind nun noch einen Sieg von ihrer zweiten Meisterschaft, der ersten nach 1971 entfernt. Das Team um Giannis Antetokounmpo gewann am Samstagabend (Ortszeit) in Phoenix mit 123:119. Es war der erste Auswärtssieg der Serie, in der Milwaukee nun mit 3:2 führt. Spiel sechs steht in der Nacht auf Mittwoch (3.00 Uhr/MESZ) an.