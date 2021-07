Bremse brennt, aber Verstappen bleibt extra-cool!

Was für eine krasse Szene kurz vor dem Start des 1. Sprint-Qualifyings der Formel-1-Geschichte: Mitten in die letzten Sekunden hinein vor dem Erlöschen der Roten Ampeln züngelten plötzlich Flammen aus dem Red-Bull-Boliden von Max Verstappen! Nicht etwa aus dem Motor oder vom Tank her, nein: Die Bremsen des linken Vorderrads hatten sich eklatant überhitzt …