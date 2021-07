Führerscheinneuling fährt mit Papas Jeep Baum um

Ohne Verletzungen, dafür aber mit jeder Menge Sachschaden endete am Samstagvormittag ein spektakulärer Unfall in Dornbirn in Vorarlberg. Im Kreisverkehr beim Messepark war ein Führerscheinneuling mit dem Geländewagen seines Vaters auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten und gegen einen Baum geprallt.