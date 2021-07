Hochwasser kostet mehr als 17.000 Hühner das Leben

Am Freitagnachmittag drang aufgrund von starken Regenfällen Wasser in einen Hühnermastbetrieb in Trasadingen (Kanton Schaffhausen) ein. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten fest, dass die Mehrzahl der über 17.000 Hühner, die sich im Stall befunden hatten, bereits ertrunken waren.