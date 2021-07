Jetzt Familienurlaub im Kinderhotel gewinnen

Und so funktioniert‘s...

„Am Gewinnspiel teilnehmen kann jeder, der bis spätestens 14. August ins Planet Lollipop kommt, im Eingangsbereich eine Gewinnspielkarte ausfüllt, und in die dafür bereitgestellte Box wirft“, erklärt Oswald, der klarstellt: „Die Teilnahme am ,Krone’-Gewinnspiel ist in keiner Weise an den Eintritt gebunden. Mitmachen kann also jeder!“