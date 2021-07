Bursch wurde ausgeraubt, geschlagen und getreten

Bislang unbekannte Täter stahlen am 10. Juli 2021 gegen 3 Uhr bei einer Veranstaltung in Sierning einem 17-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten/NÖ einen Leuchtstab, den er unter dem Arm eingeklemmt hatte. Gleichzeitig griff einer der Burschen dem Jugendlichen von hinten in die Gesäßtasche, um seine Geldtasche zu stehlen. Als sich der 17-Jährige umdrehte, flüchteten die Täter.