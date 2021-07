Corona-Positiv getestete Personen in der Remembar

In der Nacht von Freitag, 9. Juli, auf Samstag, 10. Juli, hielt sich im Zeitraum von 23 - 3.30 Uhr mindestens eine positiv auf Covid-19 getestete Person in der Lokalität „Remembar“ an der Linzer Landstraße auf. Die Gesundheitsbehörde der Stadt Linz ermittelte mittlerweile insgesamt fünf in diesem Zeitraum in dem Lokal anwesende Personen, die eine Covid-19-Infektion aufweisen, sowie mehrere Kontaktpersonen. Vier der infizierten Personen haben ihren Wohnsitz in Linz, eine Person stammt aus dem Bezirk Wels-Land. Kein Betroffener ist derzeit in Spitalsbehandlung. Das Kontaktpersonenmanagement der Stadt Linz läuft auf Hochtouren.