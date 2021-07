Falsche Polizisten entlocken Rentnerin 25.000 Euro

„Kollegin“ rief an

Wenig später erfolgte der angekündigte Anruf einer „Kollegin der Kriminalabteilung Wien“, die sich als Klara Wagner am Telefon vorstellte. Sie forderte die 76-Jährige auf, ihr Bargeld und Wertgegenstände vor der Haustür abzustellen. „Die Polizei wird ihr Erspartes abholen und in Sicherheit bringen. Öffnen Sie nur beim Codewort ,Schottland‘“, so die „Frau Inspektor“. Mehr als 25.000 € und zehn Goldmünzen im Plastiksackerl legte das Opfer ab - alles weg!