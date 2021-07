22-Jährige am Zebrastreifen von Auto erfasst

Ein 71-Jähriger aus dem Mühlviertel fuhr am Mittwoch gegen 16.20 Uhr mit seinem Pkw im Ortsgebiet Aschach von der Donaubrücke kommend in die Grünauer Straße. Dabei stieß er mit einer in diesem Bereich auf dem dortigen Schutzweg die Fahrbahn überquerenden 22-Jährigen aus dem Großraum Linz zusammen.