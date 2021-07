„Unfalllenker ist in Gedanken bei den Opfern“

Gute Nachrichten gibt es auch von der Intensivstation im Linzer KUK: Der Zustand der 68-jährigen Frau, die bei dem tragischen Unfall am Sonntag in St. Florian am schwersten verletzt worden war, ist stabil. Ihr gelten auch die Gedanken des Unfallverursachers, der selbst Serienrippenbrüche und einen Brustbeinbruch erlitten hat. Anwalt Dorninger nach dem Besuch an seinem Krankenbett: „Seit er weiß, dass die Frau nicht mehr in Lebensgefahr ist, geht es ihm besser. Er redet aber nur von den anderen, den Opfer. Und macht sich Gedanken, dass ihnen Folgeschäden bleiben.“