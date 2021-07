Lehrling (17) raubte Waffenladen in Linz aus

Wechselkleidung versteckt

Die Idee zum Überfall dürfte aber nicht spontan entstanden sein. Der Mühlviertler deponierte Wechselkleidung in der Nähe des Tatorts, maskierte sich mit einer FFP2-Maske und marschierte am Montag kurz vor Ladenschluss mit einer Schreckschusspistole ins Waffengeschäft. Dort bedrohte er einen der insgesamt drei Mitarbeiter und forderte ihn ganz gezielt auf, ihm Waffen in seinen Rucksack und Reise-Trolley zu packen.