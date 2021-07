Ex-Partnerin mit Messer attackiert: 18 Jahre Haft!

Ein 41-jähriger Mann ist am Dienstag bei seinem Prozess wegen versuchten Mordes am Wiener Landesgericht einstimmig im Sinne der Anklage zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Geschworenen sahen es folglich als gegeben an, dass der Mann mit einem Messer auf seine Ex-Partnerin im Oktober 2020 in Wien in Tötungsabsicht eingestochen hatte. Der Beschuldigte legte Rechtsmittel ein - somit ist das Urteil nicht rechtskräftig.