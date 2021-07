Betrunkener Mountainbiker krachte frontal in Auto

Ein böses Ende nahm die Mountainbike-Ausfahrt eines 56-jährigen Mannes aus Hörbranz am Samstag um 19.50 Uhr in Hohenweiler. Dort fuhr der Biker von der Parzelle Gehren talwärts in Richtung Hörbranz. In einer leichten Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Drahtesel und geriet über den linken Wegesrand hinaus auf einen Schotterparkplatz.