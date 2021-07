Zahlen steigen in Richtung 200 Neuinfektionen

Beinahe 200 Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Montag, 9.30 Uhr) vom Krisenstab in Österreich registriert worden. Exakt waren es 192 neue Fälle. Davor wurde zuletzt vor einem Monat ein höherer Wert gemeldet, am 13. Juni waren es 233 Fälle. Vor einer Woche waren es noch 80. Im Vergleichszeitraum gab es keine weiteren Todesfälle zu beklagen. Auf den Normalstationen der Spitäler kamen fünf Patienten hinzu, auf den Intensivstationen sank die Auslastung um vier Plätze.