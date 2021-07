Verdiente Pension: Zweimal die ganze Welt umrundet

Das ist eigentlich eine Untertreibung: „Seit meinem Arbeitsantritt in Vorarlberg habe ich keinen einzigen Tag gefehlt - sei es wegen Krankheit oder aus sonstigen Gründen“, berichtet der 1955 Geborene stolz. Wie viele seiner Landsleute zog er bereits mit 17 Jahren aus seiner Heimat nach Österreich: „Wir fanden in der ländlichen Türkei einfach keine Arbeit und hier wurden dringend Arbeitskräfte gesucht. Am 25. September 1972 kam ich an einem Donnerstag in Bregenz an und am Montag darauf begann ich zu arbeiten!“