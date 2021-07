Mourinho ohne Gnade! 8 Roma-Spieler aussortiert

Die Streichliste vom portugiesischen Coach beinhaltet sehr prominente Namen. Der ehemalige Barcelona-Star Pedro wechselte erst letztes in die „ewige Stadt“, unter Mourinho wird er nun nicht mehr benötigt. Auch der schwedische Nationalkeeper Robin Olsen, der vergangene Saison an Everton verliehen war, muss sich nach einem neuen Arbeitgeber umsehen. Weiters betroffen sind die beiden Abwehrroutiniers Federico Fazo und Davide Santon, der ehemalige PSG-Leistungsträger Javier Pastore und die in der abgelaufenen Saison verliehenen Justin Kluivert (Leipzig) Steven Nzonzi (Stade Rennes) und Ante Coric (Olimpija Ljubljana).