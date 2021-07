Geplatzter Deal: Rapids Kara wieder in der Spur

Demir ist weg, die Nummer 10 bei Rapid vakant - wer folgt noch? „Ich gehe zu 100 Prozent davon aus, dass der jetzige Kader auch gegen Sparta Prag zur Verfügung steht.“ Bis zu den so wichtigen Duellen (20. und 28. Juli) gegen die Tschechen in der Quali für die Champions League traut sich Sportchef Barisic jetzt aus dem Fenster zu lehnen. Der heutige Härtetest (18.30 Uhr) vor Fans in Hütteldorf gegen Dänemarks Rekordmeister FC Kopenhagen wird daher zu einer Standortbestimmung.