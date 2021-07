EM-Finalist England und das „Gras-Geheimnis“

Das Team trainierte seit Wochen nur auf diesen beiden Plätzen, und: Täglich gibt es ein Telefonat zwischen Andy Gray, dem Head-Greenkeeper des St. George’s Park, und Karl Stanley, seinem Kollegen in Wembley. „Alles, was mir Karl sagt, wird bei uns sofort umgesetzt - wann der Rasen geschnitten wird, wie hoch er ist, wann er gespritzt wird“, plaudert Andy Gray aus dem Nähkästchen. „Wenn die Spieler dann in Wembley den Rasen betreten, wissen sie genau, was sie erwartet, ihre Körper reagieren darauf, für den Kopf der Spieler ist das extrem wichtig.“