Olympisches Drama! Japan-Funktionär unter Tränen

Ein Funktionär der Olympischen Spiele in Tokio hat am Freitag unter Tränen bei den Ticket-Inhabern um Verständnis gebeten, dass man die Sommerspiele nun doch ohne Zuschauer austragen müsse. „Wir haben alles Mögliche für diejenigen getan, die Tickets erworben hatten, und ich fühle einen tiefen Schmerz“, entschuldigte sich OK-Mitarbeiter Hidenori Suzuki am Tag nach der Bekanntgabe des Ausschlusses von einheimischen Zuschauern aufgrund der sich verschärfenden Corona-Lage.