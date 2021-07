Eine große Naturvielfalt am Weg zum Gipfel

Der Pfad führt zunächst über flache Alpböden, dabei werden immer wieder kleine Hochmoore passiert. Die glatten, dunklen Tümpel geben an schönen Tagen ein exaktes Spiegelbild ihrer Umgebung wieder. Auf diesen feuchten Flecken gedeihen zahlreiche Wollgräser, deren Blütenhüllfäden in ihrem fruchtenden Stadium den charakteristischen Wattebausch-ähnlichen Wollschopf bilden. Typische Pflanzen sind neben Wollgräsern unter anderem auch die verschiedenen Torfmoose. Moore sind mineralsalzarme, saure und nasse Lebensräume, was eine hohe Spezialisierung der sie besiedelnden Flora und Fauna voraussetzt. Jetzt im Sommer fallen die zahlreichen Libellen im Hochmoor auf, die im geschickten Flug über das Feuchtgebiet schwirren. Einige Arten sind in allen Lebensphasen an die ökologischen Bedingungen der Moore gebunden, andere verbringen dort nur ihre Jugendzeit.