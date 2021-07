Österreichischer Filmpreis: Wollner räumte ab

Mit vier Trophäen, darunter in den Königskategorien für den besten Spielfilm und die beste Regie, ist Sandra Wollners Science-Fiction-Dystopie „The Trouble With Being Born“ der große Gewinner des 11. Österreichischen Filmpreises. Bei der Gala Donnerstagabend in der Wiener Marx-Halle setzte sich ihr Streifen damit auch gegen das neunfach nominierte Regiedebüt von Evi Romen, „Hochwald“, durch. Als beste Schauspieler wurden Thomas Prenn und Christine Ostermayer geehrt.