Prinzessin Beatrice zeigt ihre royale Babykugel

Royale Spielgefährten für Beatrices Baby

Während es für Beatrice das erste Kind ist, ist Edoardo bereits Papa eines Sohnes. Christopher Woolf kam bereits 2016 zur Welt und freut sich sicherlich schon sehr auf ein Geschwisterchen. Aber an royalen Spielgefährten wird es dem Buben oder Mädchen von Beatrice ohnehin nicht mangeln, denn auch ihre Schwester Prinzessin Eugenie durfte sich über Nachwuchs freuen: August Philip Hawke erblickte am 9. Februar das Licht der Welt. Cousine Zara Tindall brachte am 21. März ihr drittes Kind, Söhnchen Lucas Philip zur Welt.