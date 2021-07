Gebrüder Weiss liefert Equipment in Wüste Negev

Bei der Mars-Mission in der israelischen Wüste werden sechs speziell ausgebildete Analog-Austronauten verschiedene Experimente durchführen. Die Ausrüstung hierfür füllt zwei Seefrachtcontainer, die Gebrüder Weiss von Innsbruck bis zum Missionsgelände, einem marsähnlichen Gebiet der Negev-Wüste in Israel, transportiert. Unterstützt wird die Crew vor Ort vom Mission Support Center in Innsbruck.