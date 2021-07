„Superman“, „Lethal Weapon“: Richard Donner tot

Donner hatte in seiner langen Karriere in vielen Genres Erfolg: „The Toy - Der Spielgefährte“ (1982) war eine Komödie um einen verzogenen Sprössling. Bei dem Abenteuerfilm „Die Goonies“ über eine schatzsuchende Jugendbande war Steven Spielberg als Produzent an Bord. Und in der Fantasy-Romanze „Der Tag des Falken“ brachte er Michelle Pfeiffer und Rutger Hauer zusammen. Mel Gibson war wieder dabei, als Donner mit Jodie Foster und James Garner die Western-Komödie „Maverick“ drehte.