Pläne für neues Projekt sorgen für Verunsicherung

Am Birkenhof werden von einem 25-köpfigen Team 36 behinderte Menschen betreut. „Mittlerweile haben wir zehn Häuser, in denen unterschiedliches Handwerk erlernt wird“, sagt Geschäftsführer Anton Fritzer. Er befürchtet, dass es mit der Ruhe rund um die Einrichtung bald vorbei sein könnte. „Ein alter Stadel in unmittelbarer Nähe soll ausgebaut werden. Wir haben gehört, dass Bauern sieben Tage rund um die Uhr Zugang haben sollen, auch Veranstaltungen sollen in diesem Haus stattfinden, für das mehr als 60 Parkplätze geplant sind“, erzählt Fritzer. „Wenn das zutrifft, müssten wir ausziehen. Es wäre eine Katastrophe.“ Das vorliegende Projekt ziehe den Verkehr aus der ganzen Umgebung an. Es zerstöre damit ein dörflich gewachsenes Landwirtschafts-und Erholungsgebiet.