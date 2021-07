Das Impfen ohne Anmeldung beginnt auch in OÖ

In Neumarkt/M. können sich Gemeindebürger ebenfalls ab morgen, Mittwoch die Immunisierung mit dem Einmal-Impfstoff in zwei Wirtshäusern in Dingdorf und Trosselsdorf holen. Und am Freitag und Samstag gibt es auch in der Weberzeile in Ried eine „Pop-up“-Impfstraße, auch mit dem Einmal-Impfstoff „Johnson & Johnson“. In Tirol und in Wien hat es bereits am Wochenende Impfaktionen gegen das Coronavirus ohne Anmeldungen gegeben, der Andrang war groß. In Tirol etwa gab’s alleine am Sonntag 13.000 Erstimpfungen.