Impf-Aktionstag in Tirol hat Massen mobilisiert

Kundl an den Grenzen

Noch am Vormittag musste für die Impfzentren Innsbruck, Kund und Kufstein die Info veröffentlicht werden, dass sich Impfbereite wegen zu langer Wartezeiten vorerst nicht mehr dorthin begeben sollen. Am Nachmittag kam das Impfzentrum Kundl dann endgültig an die Grenzen: „Es stehen unter Berücksichtigung der noch vor Ort befindlichen Personen keine weiteren Impfdosen mehr für Erstimpfungen ohne Anmeldung zur Verfügung“, hieß es schließlich in einer Mitteilung des Landes.