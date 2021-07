Corona-Verstöße: 52 Fans durften nicht ins Stadion

Wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen durften 52 Fußballfans am Samstag nicht das EM-Viertelfinale zwischen England und der Ukraine (4:0) in Rom besuchen. Die italienische Polizei teilte am Sonntag mit, die Anhänger hätten die vorgeschriebene Quarantänezeit von fünf Tagen nicht eingehalten. (Im Video sehen Sie die Spielanalyse von Michael Konsel und Kim Budinsky!)