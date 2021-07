Schweizer Taskforce: EURO ist „Ischgl im Quadrat“

Urs Karrer, Vizepräsident der Schweizer Covid-Taskforce, ist besorgt wegen der „unkontrollierten EM-Euphorie“. Das paneuropäische Fußballturnier sei „Ischgl im Quadrat“ und werde einen Corona-bedingten Todeszoll fordern, so der Infektiologe. „Es erstaunt mich wirklich, mit welcher Nonchalance wir in Europa diesem Virus immer noch begegnen, kaum sind die Fallzahlen am Sinken“, sagte Karrer im Interview mit dem „SonntagsBlick“. Die epidemiologische Lage in Europa präsentiere sich zurzeit nicht so, dass solche Massen-Events unkontrolliert durchgeführt werden könnten. Und Emotionen, die zu einer EM gehören, seien nun mal das Gegenteil von Kontrolle.