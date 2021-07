Persönliche Sache: Maskenpflicht in England fällt

Gesundheitsminister appelliert an Eigenverantwortung

Der neue britische Gesundheitsminister Sajid Javid hat die für England geplanten Lockerungen trotz steigender Corona-Zahlen verteidigt und an die Eigenverantwortung der Bürger appelliert. Das Land könne dadurch nicht nur „freier, sondern auch gesünder werden“, schrieb Javid am Sonntag in einem Gastbeitrag für die „Mail on Sunday“. Er spielte damit etwa auf die Belastung der psychischen Gesundheit vieler Menschen an.