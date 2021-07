Der Kniefall der UEFA vor den autoritären Regimen

Beim Viertelfinalspiel der Fußball-EM zwischen Dänemark und Tschechien in Baku kam es zu einem Eklat. Heimische Ordner nahmen dänischen Fans Regenbogenfahnen ab. Es ist das nächste Kapital in einer für die UEFA immer peinlicheren Geschichte, in der die europäische Fußballorganisation zunehmend zum Spielball der autoritären Regime wird.