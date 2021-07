Erst Schauer und Gewitter, dann Hitze-Comeback

Noch etwas heißer geht es laut aktueller Prognose am Mittwoch - allerdings lediglich im äußersten Osten. Das Quecksilber könnte an diesem Tag auf bis zu 34 Grad, im Südosten sogar auf bis zu 35 Grad klettern. Österreich präsentiert sich hinsichtlich Wetter an diesem Tag jedoch zweigeteilt - während man im Osten gehörig schwitzt, fällt die Temperaturkurve gen Westen hin immer weiter. In Vorarlberg sind am Mittwoch wohl lediglich 25 Grad zu erwarten. Vor allem in den Regionen in den Nordalpen muss an diesem Tag wohl erneut mit Regen und Gewittern gerechnet werden.