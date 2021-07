Jäger vergaß Gewehr auf Parkplatz in Villach

Vor der Abfahrt in den Wald half der Jäger aus Oberösterreich gegen 4.30 Uhr - wie erst jetzt bekannt wurde - seinem Jagdhund ins Fahrzeug. „Um beide Hände frei zu haben, lehnte er seine Jagdwaffe, eine Blaser R8, an sein Auto und vergaß darauf“, erzählt ein Villacher Polizist der „Krone“: „Im Revier angekommen, stellte der 60-Jährige fest, dass er das Gewehr vergessen hatte.“ Der Weidmann fuhr sofort in die Draustadt zurück, doch die Waffe war bereits verschwunden. „Vermutlich hat sie jemand auf dem Parkplatz liegen gesehen und mitgenommen“, vermutet der Polizist. Der Jäger erleidet durch sein Missgeschick einen Schaden in Höhe von 7000 Euro.