Burger im neuen Zuhause, Dolce Vita & Höhenkoller

Das moderne, zweistöckige Flagship-Restaurant lädt ab sofort mit einem vergrößerten Gästebereich im Holz- und Steindesign und einer weitläufigen Terrasse die Gäste zum Verweilen, Entspannen und Wiederkommen ein. „Ich freue mich, unseren Gästen hier in Hohenems ab sofort ein Restauranterlebnis bieten zu können, das es in dieser Form in Vorarlberg noch nie gab - klimaneutral, barrierefrei und mit viel Platz für alle Generationen“, so Loek Versluis, der insgesamt sechs Restaurants in Vorarlberg betreibt und über 350 Mitarbeiter beschäftigt. Zum Neubau gratulierten auch Landesrat Marco Tittler, Elmar Girardi und Alexander Nussbaumer (Zima), McDonald’s-CEO Nikolaus Piza, Michael Öhler sowie Hannes Jochum und Mike Pansi.